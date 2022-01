Scudetto del bilancio? Alvino: "Napoli onesto e non fa affari illeciti, andiamone fieri!"

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è soffermato sulla possibilità di vincere lo scudetto durante la sua trasmissione: "Faccio una previsione oggi che siamo al 27 gennaio. Se il Napoli dovesse vincere lo scudetto per una serie di combinazioni astrali, ci sarebbe sempre qualcuno che metterebbe in discussione il trionfo azzurro. L'impresa non sarebbe esaltata da tutti, ci sarebbero i classici 'se' e 'ma'. Scudetto dei bilancio? Bisognerebbe essere fieri di tifare per una squadra onesta, attenta ai bilanci e che non compie operazioni illecite per tenere a posto i conti".