Scudetto, Malfitano: "Occhio al Milan, ha calendario più facile di Inter e Napoli"

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“La classifica si è accorciata, il +7 dell’Inter non è un divario incolmabile, considerando come stanno i nerazzurri. Motivi per cui il Napoli può vincere lo scudetto e motivi per cui non può vincerlo? Può vincere lo scudetto perché è in ripresa pur continuando a non convincere sul piano del gioco, come d’altronde l’anno scorso, quando ha vinto il campionato. L’Inter, invece, continua ad avere problemi. Il Napoli non può vincere lo scudetto per il +7 dell’Inter”. Lo ha detto il giornalista Mimmo Malfitano intervenuto in diretta a Radio Marte. “Non dobbiamo commettere l’errore di non considerare il Milan, che ha un calendario forse più agevole di Napoli ed Inter”.

“Ad inizio stagione parlavamo di un duello a due per lo scudetto tra Napoli ed Inter: se gli azzurri chiudessero al secondo posto, sarebbe un ottimo risultato. Beukema? Il suo rendimento in questa stagione non mi convince, ma è sempre sotto pressione, lui più di altri, e non è facile scendere in campo così. Per il Milan non credo che Conte modificherà l’assetto difensivo: vedremo la stessa difesa vista nelle ultime uscite”.