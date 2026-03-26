L'ex PT Ancora: "Lukaku? Vedete De Bruyne come è tornato dal Belgio..."

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Tiberio Ancora, ex calciatore, oggi personal trainer ed ex membro dello staff di Conte a Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Tiberio Ancora, ex calciatore, oggi personal trainer ed ex membro dello staff di Conte a Napoli, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Eccessive le critiche, la preparazione di Conte e Coratti è sempre stata eccellente, è chiaro che ci sono anni in cui qualcosa può andare storto. Ad esempio ci sono stati tanti infortuni ma non derivanti da una cattiva preparazione. Non è stato fatto nulla di anomalo, era tutto calcolato nei minimi particolari ma gli inconvenienti ci possono essere nel corso di una stagione. Il dato di fatto è che oggi il Napoli corre più di tutti".

Ancora ha commentato anche la scelta di Lukaku di restare in Belgio: "Sono scelte condivise con staff e il mister da parte di grandi campioni. Sono scelte che si fanno e che se possono portare un beneficio, ben venga. Guardate De Bruyne come si è presentato a Napoli...ma ovviamente anche lo staff azzurro avrebbe avuto le giuste attenzioni. De Bruyne è tornato in una condizione impeccabile, quindi anche per Lukaku ben venga, l'importante è tornare in buone condizioni. Ma non essendo dentro non so bene il motivo di questa scelta che però era per lui la migliore da fare. Allo staff tecnico del Napoli sono dei fenomeni"