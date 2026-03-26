Lukaku, dt Belgio: "Non ha problemi di salute, vi spiego perché non fa amichevoli"

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Parole, le sue, che sono arrivate prima poi della notizia di giornata, ovvero la scelta del giocatore di restare in Belgio

Vincent Mannaert, direttore tecnico della federazione calcistica belga, ha chiarito la scelta del ct Garcia di non portare Lukaku in America per le due amichevoli: “Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione. Visti i voli e i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato ideale per lui continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto. La buona notizia è che non ci sono problemi di salute. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli che per i Mondiali. È stata una scelta difficile, ma ha preso la decisione. Sappiamo due cose: che Romelu conosce molto bene il suo corpo e che vuole davvero essere presente ai Mondiali".

Parole, le sue, che sono arrivate prima poi della notizia di giornata, ovvero la scelta del giocatore di restare in Belgio e di non rientrare a Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport, infatti, Lukaku ha avvisato solo stamattina il Napoli che non sarebbe arrivato a Castel Volturno per le due ultime sedute di allenamento di questa settimana.