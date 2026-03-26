Caso Lukaku, Schira: "Ecco quale può essere la prima conseguenza"

vedi letture

Era atteso per questa mattina il ritorno di Romelu Lukaku a Castel Volturno. L'attaccante aveva salutato il ritiro del Belgio

Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, ha sintetizzato su X quanto sta accadendo in queste ore in casa azzurra con il coinvolgimento di Lukaku: "In casa Napoli è scoppiato il caso Lukaku, che oggi non si è presentato a Castelvolturno facendo sapere di voler svolgere gli allenamenti della sosta in Belgio. La decisione non era stata condivisa col club, che ora è su tutte le furie. Possibile multa in arrivo per il bomber".

Caso Lukaku, la ricostruzione

Era atteso per questa mattina il ritorno di Romelu Lukaku a Castel Volturno. L'attaccante aveva salutato il ritiro del Belgio, impegnato negli Stati Uniti con due amichevoli (sabato alle 20.30 ad Atlanta contro gli USA e nella notte tra martedì e mercoledì, alle 3, a Chicago contro il Messico), ma rispetto a quando definito con la società azzurra, Lukaku ha comunicato l'intenzione di svolgere individualmente la preparazione nella sosta Nazionali A tal proposito Francesco Modugno, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha sottolineato come la società sia irritata con il calciatore per questo comportamento che non rientra negli accordi presi col club.

Caso Lukaku, le parole dal Belgio del dt Mannaert

Vincent Mannaert, direttore tecnico della federazione calcistica belga, ha chiarito la scelta del ct Garcia di non portare Lukaku in America per le due amichevoli: “Lukaku ha valutato attentamente cosa fosse meglio per il resto della sua stagione. Visti i voli e i trasporti necessari, ha logicamente concluso che non sarebbe stato ideale per lui continuare ad allenarsi con ritmo sostenuto. La buona notizia è che non ci sono problemi di salute. Si tratta piuttosto di capire come prepararsi al meglio negli ultimi mesi: sia per il finale di stagione con il Napoli che per i Mondiali. È stata una scelta difficile, ma ha preso la decisione. Sappiamo due cose: che Romelu conosce molto bene il suo corpo e che vuole davvero essere presente ai Mondiali".