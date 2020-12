Scuola, il premier Conte: "Lavoriamo alla ripresa in presenza dal 7 gennaio"

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in conferenza stampa, ha parlato della questione scolastica: "A questo Governo sta cuore la ripresa in presenza per tutte le attività scolastiche, anche quelle di secondo grado. Abbiamo programmato un recupero della didattica in presenza a partire dal 7 gennaio. Riteniamo che la scuola non sia focolaio di contagio ma ciò che ruota intorno alla scuola va disciplinato con un'organizzazione flessibile che tenga conto anche delle esigenze locali. Ogni città ha esigenze diverse che vanno trattate di conseguenza".