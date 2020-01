Selvaggi: "Uno come Ibra avrebbe fatto comodo al Napoli"

A Radio Marte è intervenuto l'allenatore Franco Selvaggi che ha parlato della prossima gara degli azzurri e di Zlatan Ibrahimovic: "Napoli-Inter sarà una gara aperta e nel calcio tutto può accadere. L’Inter è in uno stato di grazia, ma il Napoli ha qualità ed ho fiducia in Gattuso nonostante credo che Conte sia uno dei migliori allenatori in circolazione".

IBRA AVREBBE FATTO COMODO - "Il Napoli manca di fisicità per cui uno come Ibrahimovic avrebbe fatto comodo. Milik mi piace molto anche se Mertens centravanti non mi dispiace”.