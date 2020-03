Selvaggia Lucarelli: "In Lombardia contagi aumentano perchè si fanno più tamponi, bisogna capire il tema..."

L'analisi statistica di quello che è la curva epidemiologica in Italia è di sicuro oggetto di discussione. Oggi, nuovamente, è in aumento il numero dei contagi, soprattutto in Lombardia. Selvaggia Lucarelli, nota blogger, ha provato a spiegare proprio questo andamento attraverso un post su Twitter: "In Lombardia aumentano i contagiati perché aumentano i tamponi. Magari leggere i numeri con questa ottica potrebbe aiutare a capire il tema, anzichè a gettare tutti nello sconforto".

