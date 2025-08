Semplici: "Vi dico chi è l'anti-Napoli. De Bruyne? Io lo gestirei così"

A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra”, è intervenuto Leonardo Semplici, allenatore: "De Bruyne? Quando raggiungi certi obiettivi tutti i calciatori diventano importanti all’interno del progetto, ma più di 11 non possono giocare dal primo minuto. Conte dovrà e saprà scegliere chi far giocare a seconda dei momenti. De Bruyne ha fatto una grande carriera ma può ancora dare tanto, sarà importante gestirlo bene. Quando si fa parte di una rosa come quella del Napoli, magari 30 partite dall’inizio non le gioca nessuno, ci saranno quindi dei momenti in cui De Bruyne giocherà titolare e altri in cui subentrerà. Volendo lottare su tutti i fronti, è giusto avere tante alternative in organico.

Adesso credo che la principale antagonista del Napoli sarà l’Inter, indipendentemente da Lookman. Fino all’anno scorso ha avuto la rosa più forte, poi il Napoli ha fatto questo campionato straordinario e un grande mercato per far sì che l’allenatore avesse sin dall’inizio tanti calciatori a cui trasmettere i suoi principi e la sua mentalità. Il Milan si sta muovendo bene ma adesso credo sia più indietro”.