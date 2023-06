Serena: “Confermarsi è difficile, ma non può essere un motivo per rifiutare il Napoli”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Serena, allenatore ed ex calciatore di Inter e Fiorentina.



Sedersi sulla panchina del Napoli è, oggi, un rischio?

“Sinceramente non la penso così. Il Napoli, con Spalletti, è riuscito in qualcosa di straordinario, riuscendo a vincere lo Scudetto meritatamente. Ripetersi non è facile, l’abbiamo visto con il Milan quest’anno. D’altronde, soltanto la Juventus ci aveva abituato ad un ciclo lungo e vincente. È evidente che, confermarsi, sia difficile, ma non può essere un motivo per non accettare una panchina come il Napoli…”