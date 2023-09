Sergio Ramos: "Il denaro non conta, per me non aveva senso andare in Arabia"

Sergio Ramos è tornato a casa e ha firmato un contratto annuale con il Siviglia.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Ramos è tornato a casa e ha firmato un contratto annuale con il Siviglia. Il difensore ha raccontato le emozioni della giornata appena trascorsa: "È stata una giornata molto speciale, una delle più belle. Alla fine, tornare a casa è molto gratificante".

L'offerta del PSG. "Ho avuto l'opportunità di restare a Parigi per altre due stagioni, ma non l'ho colta", ha spiegato il difensore, che ha lasciato il club francese dopo due stagioni non proprio esaltanti. "Sono una persona che si è sempre lasciata guidare dai suoi impulsi, dal suo cuore, e non mi sono mai fatto guidare dal denaro. Chi dice il contrario non mi conosce. Ecco perché non aveva senso per me andare in Arabia Saudita o nella MLS, o andare altrove se non qui. Ho aspettato, con un po' di speranza, il Siviglia è arrivato al 93'".