Serie B, niente playoff come nell'anno di Juve, Napoli e Genoa? Iachini ricorda: "Per un punto..."

Il campionato di Serie B è fin qui dominato da Sassuolo, Pisa e Spezia. Una superiorità che, se continua ad essere così evidente, rischia di non far giocare i playoff a fine stagione. Un evento che non si verifica dalla stagione 2006/07, quella delle tre corazzate Juventus, Napoli e Genoa. A masticare amaro per la mancata disputa degli spareggi fu soprattutto il Piacenza di Beppe Iachini, che chiuse al quarto posto ed è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport:

"Sassuolo, Pisa e Spezia sono fortissime: la partenza lanciata ha dato certezze e l’identità è arrivata subito. E poi ci sono grandi qualità tecniche. Altri strada facendo hanno cambiato modulo o allenatore e così hanno perso terreno. Vedo poche alternative, a parte la Cremonese". Inevitabile, in chiusura, tornare alla stagione 2006/07: "Bastavano 9 punti di distacco e noi arrivammo quarti a -10. Una squadra di ragazzi stupendi: se non si fosse fatto male Cacia... Però sapendo che davanti c’erano Juve, Napoli e Genoa, è stata una resa onorevole".