Shakhtar, l’ex preparatore su Fonseca: "E' cresciuto, ora si adatta ai giocatori"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Massimo Oscar Ugolini, ex preparatore atletico dello Shakhtar Donetsk: "Incontrammo Fonseca nel 2016 in semifinale di Europa League, quando era al Braga. Da allora è cambiato molto, si adatta ai giocatori che ha, la prova è che quest’anno sta giocando alla Roma con la difesa a tre, cosa che non aveva mai fatto prima. In Ucraina è stato bravo, venivamo da due anni dove non vincevamo in campionato, con lui in Europa facemmo molto bene e in dominammo in campionato e nella coppa nazionale. Anche al Braga vinse la Coppa del Portogallo, ma in Italia è davvero molto più difficile.

Fonseca al Napoli e Gattuso alla Roma? Secondo me il Napoli è una squadra adatta al tecnico portoghese, ma se Gattuso va in Champions e la Roma arriva sesta, cosa accadrà? Il Napoli vorrà fare lo stesso cambio allenatore? Per il Napoli la gara con la Juve è il bivio della stagione, potrebbe inguaiare i bianconeri per la corsa alla Champions League".