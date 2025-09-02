Siani: "Al mercato del Napoli do 7,5 per la velocità degli acquisti, che ha convinto Conte"

vedi letture

Il giornalista Fernando Siani, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha commentato il calciomercato delle squadre di Serie A parlando anche del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Al mercato dell’Inter do 5,5. Non sono state coperte delle mancanze già ampiamente riconosciute da quando c’era Inzaghi due anni fa, sono rimaste. Manca sempre il giocatore che ti scompiglia la situazione nei momenti chiusi, manca un centrale secondo me per dare riposo e anche futuro a quel ruolo lì.

Rispetto all’anno scorso hai stra migliorato l’attacco, poi onestamente non so se gli altri ruoli sono stati migliorati. Non conosco bene Diouf, Luis Henrique… Akanji sì bene, ma non è che Pavard era il male dell’Inter. Quindi sono queste al momento le situazioni legate all’Inter. Al mercato del Napoli do 7,5 per la velocità con cui sono stati comprati i giocatori per convincere Antonio Conte della bontà del progetto. Al Milan do 5,5 perché vedo tanti soldi spesi per giocatori che non servono al Milan, e altri soldi non spesi in ruoli che palesemente erano un esigenza per una squadra di Allegri. Juventus? Un 7 pieno. Roma? Do un 7 perché oltre ad aver trattenuto giocatori molto forti, hanno preso una punta che secondo me se sta bene è veramente fenomenale. A me Ferguson piace tantissimo”.