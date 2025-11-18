Siani: "Conte talento vero, pochi come lui. E sulla pausa ha fatto bene"

vedi letture

L'attore e comico napoletano Alessandro Siani ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento che sta vivendo in stagione il Napoli.

Conte è tornato a casa, cioè a Castel Volturno.

"Si è preso un po’ di pausa, vale per tutti gli artisti. Mica puoi stare sempre sulla scena. È passata la nottata".

Sono stati giorni duri, con lo sfogo di Bologna che ha dominato la scena...

"Conte vale tanto oro quanto pesa. Ci ha abituato in questi suoi sedici mesi a un mix di grinta, di protezione, di passione che si spinge ben oltre l’immaginabile pensiero sportivo".

L’ha eletto a idolo, insomma.

"Conte è un talento vero, perché entra nella testa dei calciatori. E qui si parla quindi di umanità. Penso che pochi altri siano come lui, capaci di leggere in anticipo le situazioni, pure quelle che possono diventare allarmanti. E ciò che all’esterno appare esagerato, in realtà diventa visione lucida di chi deve esorcizzare il pericolo".