Simeone già pazzo di Napoli: “Sono a casa, come in Argentina! Amo il mare e la tifoseria”

Cosa ti aspetti dalla città? Questa una delle domande a cui ha risposto Giovanni Simeone nel corso della conferenza stampa di presentazione di oggi

© foto di sscnapoli

Cosa ti aspetti dalla città? Questa una delle domande a cui ha risposto Giovanni Simeone nel corso della conferenza stampa di presentazione di oggi: “Sono qui perché so che posso fare un grande salto di qualità. A me piace la tifoseria calda, ogni volta che giocavo al San Paolo c'era sempre questa paura della gente 'che ti mangiava' e quindi vorrei pensare che con la maglia del Napoli gli avversari pensino lo stesso. Poi amo il mare, qui sarò a casa, sarà come essere in Argentina, tutti parlano di Diego, la città sa anche parlare la mia lingua e ora imparerò il napoletano (ride, ndr) anche se ancora non lo capisco".