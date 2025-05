Simeone: "Spirito di squadra non deve mai cambiare, è quello che ci ha portato due Scudetti"

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli campione d'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai 2 dalla parata sul pullman scoperto organizzata per celebrare il quarto Scudetto vinto: "Papà è in viaggio verso il Messico, era molto contento. Differenze col primo Scudetto? Questo è stato più sofferto, siamo sempre stati dietro all'Inter e contro tutto e tutti. Il primo è stato più una gioia dall'inizio, questo molto più complesso".

E ancora, prosegue e conclude Simeone: "Ogni volta che sono entrato ho cercato di dare mano ai compagni: lo puoi fare con i gol ma anche con la corsa in più. Sono sempre a disposizione, lo spirito della squadra non deve mai cambiare perché è quello che ci ha portato due Scudetti in tre anni. E come fai a non amare Napoli? Ho visto la statua di Maradona su una foto del telefono ma mi piacerebbe andarci..."