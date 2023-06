Simeone svela: "Papà si è innamorato di Napoli! Vuole sempre che gli porti 5kg di mozzarella..."

Diego Pablo Simeone innamorato di Napoli. E' quanto emerge dal racconto fatto da Giovanni Simeone al quotidiano spagnolo As

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Diego Pablo Simeone innamorato di Napoli. E' quanto emerge dal racconto fatto da Giovanni Simeone al quotidiano spagnolo As: "Non si aspettava di trovare tutta questa magia qui, è rimasto colpito da tutto. Si è innamorato di Napoli... E della mozzarella. Ogni volta che vado da lui, mi chiede di portargliene 5 chili. Cinque! (ride, ndr)".

Suo papà disse che non gli sarebbe piaciuto essere suo allenatore. Crede che qualcosa è cambiato? "Abbiamo sempre detto che l'unico modo per farlo accadere è che lui venga in una squadra in cui già ci sono io. Così sarebbe diverso, anche se comunque scomodo nello spogliatoio. I calciatori non sono sempre felici del proprio allenatore e ci sarebbe gente che parlerebbe male di mio padre con me".