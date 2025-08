Podcast Simeone-Torino, Ferri approva: “Mi piace, ottimo acquisto! Sul Napoli...”

Ospite di Calciomercato e Ritiri, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Giacomo Ferri.

Capitano, giusto il criterio delle presenze adottato da Gasperini alla Roma?

"Sì, è stato sempre così. Poi ci sono situazioni in cui il capitano ha più presenze ma non vuole mettere la fascia. Questa è la regola dello spogliatoio ed è giusto che metta la fascia chi ha più presenze. Se sceglie lo spogliatoio diventa un problema. Sembra paradossale ma è così. Se la regola la decide l'allenatore, ok. Se lo spogliatoio deve decidere, ci sono degli schieramenti e puoi creare delle problematiche. Lì veramente puoi spaccare lo spogliatoio".

Come vede il Bologna, che ha puntato su Immobile e Bernardeschi?

"Sartori sa benissimo cosa fa. Ha virato su questi giocatori esperti perché si sono prefissati un obiettivo. E hanno deciso che con questi due giocatori, con la coppa da fare, vanno sul sicuro. Se hanno preso questi due è perché il budget era quello. Ma con Sartori vai sul sicuro".

Cosa ne pensa di un possibile arrivo di Simeone al Torino?

"E' un giudizio positivo. A me piace, spero che Zapata ritorni quello di prima ma dopo un anno e mezzo è un rischio. Simeone è un giocatore che se entra a partita in corso può far bene, ma perde le sue caratteristiche naturali. Sarebbe un ottimo acquisto, ma spero non si fermino qui e che si intervenga in altri settori. Baroni è una garanzia, ma se il materiale a disposizione non è di un certo tipo, anche l'allenatore migliore fa fatica".

Chi si è migliorato per ora sul mercato?

"Metto il Napoli e poi dietro l'Inter. Ma giochiamo con le figurine così. Ma ad oggi la situazione è questa".