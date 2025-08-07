Simeone-Torino, Maxi Lopez: "Grande acquisto! Napoli lo avrà anche limitato..."

E' il giorno di Giovanni Simeone. Il Torino ha acquistato un attaccante che potrà portare gol e qualità al reparto offensivo. In arrivo dal Napoli, la punta sarà presto a disposizione di Marco Baroni per la prossima stagione. Oggi visite mediche completate prima di pranzo e nel pomeriggio l'annuncio ufficiale. E proprio dell'argentino ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de La Stampa, l'ex granata Maxi Lopez.

"Il Toro ha preso un giocatore che ha il suo stesso Dna, la grinta che i tifosi vogliono vedere e che ha costruito una carriera in base al sacrificio. E’ un grande acquisto. I gol che ha fatto in carriera parlano per lui. Ha solo bisogno di giocare con continuità, quando ci è riuscito ha sempre ripagato la fiducia. Conoscendolo, avrà una fame mostruosa dopo l’esperienza con gli azzurri. Giocare in una grande squadra è gratificante, ma a volte ti limita, adesso potrà tornare a volare".