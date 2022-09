Sindaco Benevento: "Serata pazzesca, che bello rivedere anche Mertens. Su ADL e Vigorito..."

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento

TuttoNapoli.net

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento: "Per me questa è stata una settimana straordinaria. Prima la vittoria del Benevento contro il Venezia e poi la vittoria del Napoli contro il Liverpool... E' un momento magico. Anche rivedere Mertens al Maradona, con la maglia che fu di Diego: è stato davvero un evento e una serata pazzesca. L'entusiasmo dei tifosi napoletani è clamoroso, anche Klopp lo ha esaltato e sottolineato in conferenza stampa più volte. De Laurentiis e Vigorito? Sono due imprenditori italiani che investono nel calcio, in un momento dove i fondi e le proprietà straniere imperano. Restano rappresentanti di un'epopea di un'era industriale importante. A loro va il mio profondo ringraziamento: sia a De Laurentiis che sta facendo grande il Napoli, sia a Vigorito che tanto bene sta facendo nella mia Benevento. Investire nel calcio oggi è cosa rara, sono dei panda".