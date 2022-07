Sindaco Castel di Sangro: “Amichevoli? Sarà mini campionato europeo. Sugli allenamenti..."

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Sabato ci sarà il primo allenamento alle 17, la piazza è pronta. In questo momento tutto quello che andava fatto è stato fatto anche nel segno della prudenza per il periodo che viviamo. Amichevoli? Sarà un mini campionato europeo con grandi squadre. Pochi allenamenti a porte chiuse