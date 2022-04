Sindaco Castel di Sangro: “Napoli da noi dal 23 luglio al 6 agosto. Ecco quante amichevoli giocherà"

Lo ha annunciato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, intervenendo a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Il Napoli arriverà a Castel di Sangro il 23 luglio e ripartirà il 6 agosto con la possibilità di giocare due amichevoli in città, per cui siamo già d'accordo con il presidente De Laurentiis e anche una all'estero con andata e ritorno in giornata". Lo ha annunciato il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, intervenendo a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia.

"Il rapporto tra De Laurentiis e Gravina? È fisiologico ciò che avviene in campionato in fatto di accordo e disaccordo - ha sottolineato il primo cittadino abruzzese - ma credo che tra loro la stima sia rimasta. Forniremo tutti i dettagli del ritiro in una conferenza stampa prima della fine del campionato a Napoli con presidente della Regione Abruzzo e il presidente Laurentiis. Tifoseria? Ci aspettiamo qualche numero in più. Dovremmo riaprire lo stadio con 5mila posti a sedere considerando - ha concluso il sindaco Caruso - che non ci saranno più limitazioni".