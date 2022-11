Skriniar dopo l'addio di Hamsik: "E' un simbolo, il miglior giocatore della storia slovacca"

Intervistato da Sport.sk, il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato così dopo l'addio alla Nazionale slovacca di Marek Hamsik.

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da Sport.sk, il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato così dopo l'addio alla Nazionale slovacca di Marek Hamsik. "L'ho ringraziato per aver fatto parte della sua carriera. Le lacrime mi sono sgorgate dagli occhi quando è uscito dal campo. È triste che la leggenda del calcio slovacco non giocherà più con noi. Sarà ricordato come uno dei migliori calciatori della storia slovacca, anzi il miglior calciatore della storia slovacca. Marek è un simbolo della Slovacchia. Quando dici Slovacchia in qualsiasi parte del mondo, tutti conoscono Hamšík".