Sky, Bucciantini lancia la Roma: “Ha mentalità e non molla, che crescita!”

Il giornalista e scrittore Marco Bucciantini, intervenuto a Sky Sport, ha parlato del momento della Roma, che grazie al 2-0 all’Eintracht Francoforte ha raggiunto i playoff di Europa League e nel prossimo turno di campionato affronterà il Napoli: “La Roma ora ha una mentalità, non molla mai, ha fatto una partita senza angoscia ma senza pause. E’ una squadra in crescita ed ora anche vedendo il tabellone le altre sanno che è una squadra che va spesso in fondo in questa competizione”.