Sky, Bucciantini vota Napoli: "Ora attacca diversamente ed è finalmente la squadra di Spalletti"

Nel corso di Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini ha commentato con fiducia il mercato portato avanti dal Napoli

TuttoNapoli.net

Nel corso di Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini ha commentato con fiducia il mercato portato avanti dal Napoli: "Forse non sarà un Napoli più forte, ma un Napoli più chiaro. Se n'è andato il comandante, Ciro, il capitano, tutti e Spalletti davanti ad un foglio bianco scrive bene e la squadra inizia a somigliargli finalmente. Ora ha movimenti nuovi in attacco che i nuovi arrivi possono fare a differenza di prima. Forse senza Fabian può muoversi in un altro modo anche a due".