Sky, Compagnoni: "Snodo con l'Atalanta: vedremo se lo spogliatoio si è ricompattato"

Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare di Napoli-Atalanta: “Napoli-Atalanta è uno snodo chiave della stagione degli azzurri. La gara di domani sera, dopo tutto quello che è successo, diventa fondamentale, perché adesso sei a metà del guado. Bisogna vedere se lo spogliatoio si sia compattato ed abbia ritrovato la cattiveria giusta per tornare a fare risultati. Le parole di Conte sono state dure, ora tutti attendiamo una reazione degli azzurri. Sarà, ripeto, uno snodo della stagione, per gli azzurri.

Il possibile impiego della difesa a tre non mi piace molto, anzi mi piace poco, ma Conte ha sempre gradito questo sistema di gioco. L’ha abbandonato solo quando è stato costretto, ma lo ha adottato proprio a Napoli, sulla panchina della Juve, diversi anni fa. Non mi convince, preferirei il 4-3-3 o il 4-2-3-1, perché sono moduli che coprono meglio il campo, ma in questo momento di emergenza può essere utile”.