Sky, Condò: "Hojlund sarà la punta della Champions: preziosissimo per attaccare gli spazi"

Il giornalista Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di Sky Saturday Night, ha commentato la vittoria del Napoli contro la Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni: "La partita è cambiata nel momento in cui sono stati fatti i cambi. La Fiorentina è risalita perché quelli che sono subentrati hanno giocato nettamente meglio di quelli che sono usciti. Qualcuno potrebbe dire che quelli del Napoli non hanno tenuto l'altezza degli altri.

Secondo me Hojlund sarà il centravanti della Champions League, dove giocano tutti e quindi uno capace di attaccare gli spazi palla al piede è preziosissimo. In campionato, se penso alla gara col Cagliari prima della sosta, la fatica che aveva fatto il Napoli lì si è sentita l'assenza di Lukaku. Ecco, lì Hojlund potrebbe avere i suoi problemi,non avendo spazio dove lanciarsi di corsa, e lì magari Lucca grazie anche alla fisicità potrebbe risultare più importante".