Sky, De Grandis consiglia: "Icardi, vai al Napoli! Lì si sentirebbe numero uno, alla Juve uno dei tanti..."

Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare, soffermandosi sui temi di casa Napoli: "Icardi? Ha aperto anche alle soluzioni Napoli e Roma, non solo alla Juventus. Dove lo vedrei meglio? All'interno dell'area di rigore, è molto bravo e farebbe comodo a chiunque. A Icardi consiglierei di non andare alla Juventus, ma piuttosto a Napoli o alla Roma, così si pompa a livello sentimentale: gli serve un ambiente che lo faccia sentire numero uno, alla Juventus sarebbe uno dei tanti. Considerando come gioca il Napoli con il proprio centravanti Milik, Icardi potrebbe ambientarsi bene con Carlo Ancelotti".