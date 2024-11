Sky, De Grandis: “Inter e Napoli favorite per lo scudetto. Dietrologia? La tira fuori Conte"

Il giornalista Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare Inter-Napoli ed una Serie A sempre più incerta ed equilibrata

Il giornalista Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per commentare Inter-Napoli ed una Serie A sempre più incerta ed equilibrata: "Ci sono 6 squadre in 2 punti, incredibile dopo 12 giornate. E' difficile non mettere Napoli e Inter come favorite per lo scudetto. Gli attaccanti non hanno funzionato, Lautaro ha sofferto la grande difesa del Napoli.

La dietrologia? La tira fuori Conte. Sostanzialmente sono d’accordo che non fosse rigore perché l’intenzione di Anguissa è difendere il pallone, contatto provocato più da Dumfries. Ma quello che dice Conte è sbagliato, quella di cui parla Conte è moviola in campo".