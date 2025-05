Sky, De Grandis su Conte: "Non ti vuoi rigiocare lo scudetto al Napoli? L'empatia coi giocatori è evaporata?"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista Sky Stefano De Grandis si è espresso così sul futuro di Antonio Conte qualora lasciasse il Napoli: "E' più efficace in un contesto dove c'è da riscattarsi? Allora meglio il Milan, la Juventus ha la Champions. Non ti vuoi rigiocare lo scudetto al Napoli? La Champions? L'empatia con i giocatori è evaporata?".

