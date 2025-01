Sky, Di Canio: "McTominay devastante! Che scelta di Conte schierarlo da seconda punta"

Nel corso di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore Paolo Di Canio ha parlato della gestione tecnica di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: "Conte prende McTominay non per fargli fare la mezzala come in Premier, lui fa proprio il trequarti o seconda punta, lama nel burro centralmente perché in Italia sei devastante già se sei sulla stessa linea di Lukaku. Sul rigore bellissimo anche il passaggio, forte ed addosso, e McTominay la controlla già per spostarla e il pollo di Locatelli è già in scivolata. Lui va subito lì, anche per le seconde palle, il tiro, il colpo di testa. La forza di Antonio Conte è prendere uno proprio per fargli fare la seconda punta, senza particolari compiti in non possesso, ad uno che già per fisicità fa la differenza perché da noi siamo due toni più bassi rispetto alla Premier”.

