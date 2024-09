Sky, Di Marzio: "Ricordate a Verona? Ora il Napoli non prende un tiro in porta a Torino!"

Juventus e Napoli si dividono un punto nella big match dello Stadium, gara non entusiasmante che non può lasciare del tutto soddisfatta nessuna delle due squadre. A parlare della partita è stato il giornalista Gianluca Di Marzio, che ai microfoni di Sky Sport ha detto:

"Il Napoli non ha preso gol e non ha preso neanche un tiro in porta. Se pensiamo a come è partita questa squadra con la disfatta di Verona e le parole di Conte allora possiamo dire che è cresciuta tanto, più di tutte quelle partite negativamente. Tra l’altro non ha subito tiri nonostante il cambio modulo".