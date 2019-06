Sky, Gentile: "Napoli già più vicino alla Juve! James? Forse non ricordano i suoi colpi..."

Il Napoli è vicino all'acquisto di Manolas, un colpo per provare a ridurre il gap con la Juventus. E' di questo - e non solo - che ha parlato Riccardo Gentile, giornalista Sky, dagli studi dell'emittente satellitare: "Rispetto ad Albiol, con Manolas il Napoli guadagna in velocità, ma perde dal punto di vista dell'esperienza e dell'impostazione. Non ho dubbi però che questa sarebbe una coppia eccezionale. James Rodriguez? Forse non tutti ricordano i colpi di questo ragazzo, sarebbe un gran colpo. Il Napoli aumenta di valore nel corso del tempo, così si creano le grandi squadre. Il Napoli arriverà molto più a ridosso della Juve, ma ovviamente fare pronostici adesso è impossibile".