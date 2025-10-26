Sky, Ghoulam: "Conte li ha messi davanti alle responsabilità e c'è stata una grande risposta"

Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria degli azzurri contro l'Inter: "Aspettavamo una risposta del Napoli, dopo la brutta sconfitta subita contro il PSV martedì in Champions League. È stata una grande risposta, ma soprattutto una risposta di personalità perché era contro una squadra veramente forte, in un buon momento, che ha vinto in Champions.

Quindi aspettavamo tutti questa risposta da parte del Napoli, ma più che il risultato ci aspettavamo comunque qualcosa da parte dei giocatori, perché si è visto che il mister li ha messi davanti alle loro responsabilità. E hanno risposto oggi, anche se è quasi la squadra dell’anno scorso che ha risposto. Però comunque è stata una bella partita per il Napoli, che come l’anno scorso ha fatto tanta fase difensiva e sono ripartiti abbastanza bene con due grandissimi gol”.