Sky, Ghoulam: "Il Napoli non ha fatto male, il City ha segnato su giocate dei singoli"

Faouzi Ghoulam, ex calciatore del Napoli ed oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Manchester City-Napoli: “Il cambio di Politano? Era una storia tattica per passare a 5. Politano era stato ammonito e poi non è un quinto, Spinazzola gli dà più copertura da quel lato.

A livello di scelte tutti pensavamo che erano le scelte migliori, anche se il gol arriva per Doku che prima del cambio non era mai passato in uno-contro-uno. Partita dura da vedere, il secondo tempo è stato molto lungo. Sono partite difficili da capire, con un giocatore espulso così presto poi diventa una partita di sacrificio. Devi sperare in un calcio d'angolo o un piazzato per fare qualcosa. Il Napoli non ha fatto male, sono state delle giocate individuali a fare la differenza. Soprattutto per McTominay, uscire da questa partita senza poter dare tanto è un po' amara, soprattutto essendo un ex Red Devils”.