Sky, Leonardi: "Mercato Napoli da big europea, mi emoziona vedere De Bruyne in Italia"

La giornalista e conduttrice di Sky Sport, Vanessa Leonardi, è intervenuto a Radio Marte commentando il mercato del Napoli: “Il mercato del Napoli è da big europea. Se dovesse ancora mancare qualcosa, il mister se ne accorgerà anche nel corso del ritiro, in base a come vedrà la squadra in campo. De Bruyne in serie A? Io personalmente mi emoziono quando vedo giocatori come lui scegliere l’Italia e non l’Arabia Saudita.

È vero che arrivano a fine carriera, ma anche lo stesso Modric penso che possa fare ancora la differenza. Quando è arrivato Ribery e lo avevi accanto a me a bordo campo non mi sembrava vero. È una forte emozione vedere dei fenomeni come loro vestire le maglie della serie A”.