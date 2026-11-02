Sky, Marchegiani: “Allegri senza alternative, non mi sento di muovere critiche”

Luca Marchegiani difende il Napoli: troppe assenze e poche alternative per Allegri nella ripresa contro la Juventus.

L'ex portiere Luca Marchegiani, intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club', ha analizzato la sconfitta del Napoli contro la Juventus, invitando a non esprimere giudizi troppo severi sulla prestazione degli azzurri. Secondo l'opinionista, la squadra di Massimiliano Allegri ha disputato un buon primo tempo, prima di accusare un evidente calo fisico nella ripresa. A incidere, a suo giudizio, sono state soprattutto le numerose assenze e la mancanza di alternative dalla panchina, che hanno limitato le possibilità di intervento dello staff tecnico. “Io non voglio essere critico stasera con nessuna delle due squadre, perché secondo me nel primo tempo, finché hanno avuto energie, hanno disputato una buona partita. Nel secondo tempo il Napoli ha palesemente perso energie fisiche, anche perché aveva già sette assenze prima di cominciare. È mancato Hojlund, un giocatore sostituito da Lucca, che ha caratteristiche diverse. All'inizio, secondo me, Lucca non ha fatto male, ma è chiaro che anche per lui reggere 90 minuti era impossibile. E Allegri, con Landucci in panchina, non aveva comunque la possibilità di sostituirlo”.

Marchegiani: “McTominay e Anguissa sono calati, il Napoli poteva portare a casa lo 0-0”

Marchegiani ha poi sottolineato come il calo dei centrocampisti abbia finito per compromettere gli equilibri della squadra, rendendo sempre più difficile contenere le iniziative della Juventus. L'ex portiere ritiene che il Napoli avrebbe comunque potuto conquistare un pareggio, prestando maggiore attenzione in occasione del primo gol subito. Nel complesso, però, ha preferito non attribuire particolari responsabilità alla formazione azzurra. “Il Napoli ha perso giocatori importanti: McTominay è calato, Anguissa è calato. Sono venuti meno proprio quei calciatori che tengono in piedi la squadra. Per questo credo che il Napoli non potesse fare molto di più. Avrebbe potuto portare a casa uno 0-0 con un pizzico di attenzione in più, anche in occasione del primo gol subito. È vero che è stato un gran gol, però forse si poteva accorciare un po' più velocemente sull'avversario. Sono state queste le situazioni in cui è mancato qualcosa. Per il resto, non mi sento di muovere critiche”.