Sky, Marchetti: "ADL vuole dimostrare come la società mantenga le sue regole"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il giornalista Sky, Luca Marchetti a proposito del momento difficile in casa Napoli: “E’ complicato scindere la parte emotiva dalla parte tecnica perché è vero che i calciatori sono professionisti,ma sono anche persone che stanno attraversando un momento estremamente complesso e delicato.

Ancelotti? De Laurentiis vuole testimoniare come la società mantenga le sue regole, costi quel che costi. Non è facile mediare per cui Ancelotti non ha un compito semplice, anche perché per risolvere un problema, deve esserci la volontà di venirsi incontro e credo ci sia una grande fermezza societaria, giustamente”.