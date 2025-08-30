Sky, Marchetti: "Champions? E' difficile, ma il Napoli può arrivare tra le prime 8"
Lucca Marchetti, giornalista Sky Sport, ha rilasciato un'intervista sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Queste le sue parole: “Dal Napoli in Champions League mi aspetto un buon percorso, penso che possa arrivare anche tra le prime otto, anche se è molto difficile, ma credo che senz’altro potrà arrivare tra le prime 16, ovvero agli ottavi di finale.
Questa formula ci regalerà delle partite bellissime, di grandissimo fascino: vale anche per gli uomini di Conte. Il Napoli, ripeto, può togliersi delle soddisfazioni, riuscendo anche a fare un bel cammino. Ha insomma la possibilità di avanzare nella competizione, perché ha una buona squadra e non si sa mai cosa possa accadere in Europa. Magari salta i playoff: lo auguro a tutte le italiane. Ma arrivare almeno ai play off penso sia nelle corde e nelle possibilità di tutte e 4 le italiane, Napoli compreso”.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
