Sky, Marchetti: "Champions? E' difficile, ma il Napoli può arrivare tra le prime 8"

vedi letture

Lucca Marchetti, giornalista Sky Sport, ha rilasciato un'intervista sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre. Queste le sue parole: “Dal Napoli in Champions League mi aspetto un buon percorso, penso che possa arrivare anche tra le prime otto, anche se è molto difficile, ma credo che senz’altro potrà arrivare tra le prime 16, ovvero agli ottavi di finale.

Questa formula ci regalerà delle partite bellissime, di grandissimo fascino: vale anche per gli uomini di Conte. Il Napoli, ripeto, può togliersi delle soddisfazioni, riuscendo anche a fare un bel cammino. Ha insomma la possibilità di avanzare nella competizione, perché ha una buona squadra e non si sa mai cosa possa accadere in Europa. Magari salta i playoff: lo auguro a tutte le italiane. Ma arrivare almeno ai play off penso sia nelle corde e nelle possibilità di tutte e 4 le italiane, Napoli compreso”.