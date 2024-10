Sky, Marchetti: "Mercato? Si può rinforzare un ruolo a gennaio in caso di occasioni"

"Mercato in entrata? Al momento non risultano operazioni calde, si lavora sotto traccia, il campionato è iniziato da poco più di un mese e mezzo. Non ci sono urgenze particolari nel Napoli che a livello numerico è a posto.

Certo, se dovesse presentarsi una buona possibilità in merito ad un difensore centrale, il Napoli potrebbe coglierla ma quello dei difensori centrali è un mercato molto complesso”. A dirlo a Radio Marte è stato Luca Marchetti, giornalista Sky, esperto di mercato, nel suo intervento in cui ha parlato anche di Kvaratskhelia, di Meret e di Raspadori.