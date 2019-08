Sky, Marchetti: "Napoli spera ancora in Icardi e vuole cedere Hysaj e Verdi"

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, scrive del calciomercato del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Per capire se invece un altro dei possibili protagonisti, ovvero Icardi, potrebbe in qualche modo farne parte bisognerà aspettare un altro paio di giorni. Necessari per far sedimentare l’ennesima chiacchierata con i dirigenti nerazzurri, stavolta anche alla presenza di Zhang, dove gli è stato ribadito che l’Inter non intende puntare su di lui. Senza dubbi. Il Napoli ancora ci spera, non certo fino a lunedì. Tanto è vero che nei prossimi giorni comunque ci sarà un incontro con gli agenti di Llorente (che è vero che sono passati anche nella sede Inter ma per altre questioni che non riguardano l’attaccante spagnolo e neanche operazioni di mercato). Insomma il Napoli, se riesce, un altro colpo in avanti vorrebbe farlo (e nel frattempo potrebbe cedere al Valencia in prestito Hysaj), per aumentare la potenza offensiva e le opzioni a disposizione di Ancelotti. In quel caso potrebbe partire Verdi, sempre nel mirino del Torino, a meno che nelle prossime ore non si chiuda l’operazione con il Bordeaux per Kamano".