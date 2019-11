Sky, Marchetti: "Rosso paradossale ad Ancelotti, il labiale era chiarissimo"

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Marte Sport Live: "Di tutte le polemiche fatte l'espulsione di Ancelotti è paradossale, le immagini sono chiare: è entrato in campo per far giocare i suoi ed è arrivato il rosso. Il labiale di Ancelotti è chiaro, li allontana dall'arbitro e dice 'giochiamo, giochiamo' e lo ha confermato a fine partita. Nel referto del giudice sportivo non c'è traccia di 'parole gravi' come quando è capitato per altri allenatori espulsi".