Sky, Marchetti sui rinnovi: "Quello di Zielinski è vicino. Per Milik dipenderà dal rendimento"

Il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze dell'emittente radiofonica Radio Marte: "Secondo me il Napoli sta parlando sia con Callejon che Mertens per provare a rinnovare entrambi i contratti. Bisogna capire anche quali siano le loro condizioni.



Biennale per Callejon? C'è un dialogo tra le parti, si vuole arrivare verso un cammino comune.



Rinnovo Fabian? Credo che qualche chiacchiera sia stata già fatta durante il mercato. Il Napoli ci crede tantissimo sullo spagnolo e si sta pensando se mettere o meno la clausola.



Altri rinnovi? Zielinski è quello più vicino al rinnovo. Per Maksimovic sarà importante capire quanto verrà impegnato durante questa stagione. Per quanto riguarda Milik molto dipenderà dal suo rendimento.



Mercato azzurro? Il mercato mi è piaciuto molto, è stato molto intelligente. Il Napoli ha rinforzato la difesa con Manolas, il migliore difensore che c'era sul mercato. Elmas lo impareremo a conoscere ma garantisce Ancelotti per lui, Di Lorenzo è il futuro della nazionale italiana e infine Lozano che è un grandissimo colpo.