Sky, Marchetti sul rinnovo di Mertens: "Nessuna preoccupazione, legali rileggono i contratti"

Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dei possibili movimenti in attacco in casa Napoli: “In questo momento non ci sono segnali legati al rinnovo di Milik, quindi è chiaro che la società si stia guardando intorno e stia ampliando i propri orizzonti. Sono usciti i nomi di Jovic del Real Madrid e di Moron del Betis, è chiaro che si tratterebbe di investimenti differenti con il primo che costerebbe di più. Mertens? Non penso si cia da preoccuparsi, in questo tempo i legali avranno avuto modo di rileggere meglio i contratti"