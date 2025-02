Sky, Modugno: "Anguissa dal 1' ma Billing scalpita. Spinazzola? Non ha perso tono muscolare"

“Anche se diffidato, Anguissa, in tutta coscienza, è in grado di giocare. Il giallo fa parte del calcio. Se dovesse arrivare un'ammonizione, non diamo spazio a nessuna dietrologia: non cominciamo a dire che sia stato ammonito di proposito, che ci sia stato chissà quale complotto in vista della gara con l'Inter. Si denota ­- ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - una certa ‘spinta social’ su Billing. Ieri ha postato delle foto ed i compagni di squadra lo hanno caricato: chi ha messo la clessidra e chi il simbolo del cuoco come se l'esordio fosse in cottura. Di sicuro c’è curiosità, anche da parte dei compagni, di vederlo in campo in una partita ufficiale, i compagni lo stimano e pensano che sia forte. Uno che ha fatto tanta Premier League, lasciatemelo dire, nel nostro campionato ci può stare.

Conte non abbandonerà più il 3-5-2 fino al ritorno di Neres? Faccio fatica a pensare che possa essere un sistema con una 'scadenza'. Penso che, quando Conte dice che un allenatore bravo - e lui lo è - cuce l'abito giusto addosso alla squadra, sappia che bisogna adattarsi. Ora c'è Raspadori che può giocare nella sua posizione: è importante avere una punta in più che ha gol ne piedi, tirando di destro e di sinistro,, per una squadra che non fa tantissimi gol e che ha il quinto attacco della serie A, con un centravanti che non è ancora in doppia cifra. Spinazzola è al rientro, ma atleticamente è sempre stato vivo, tranne tre o quattro giorni, non di più, in cui ha fatto terapie. Il suo percorso riabilitativo è iniziato presto e lui non ha perso tono muscolare. Nel momento in cui sta bene atleticamente e clinicamente, è in condizione di giocare. C'è una buona fiducia”.