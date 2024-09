Sky, Modugno: “C'è accanimento su Mazzocchi! Buon giocatore e sente la maglia più di tutti”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte: “Cambio modulo possibile? È una riflessione che esiste, c’è qualche sussulto a Castel Volturno, l’idea o la possibilità di una varietà tattica Grazie alle varie soluzioni tecniche in mezzo al campo. Con Folorunsho, McTominay e Gilmour che si aggiungono ad Anguissa e Lobotka abbiamo 5 centrocampisti, ed è giusto sfruttare tutto l’organico a disposizione. Conte ha la sua visione di calcio, poi dei numeri conta l’identità di gioco.

Mazzocchi? Troppo accanimento social da parte di una frangia di tifosi, ricordiamo che anche per carta d’identità è forse colui che sente più di tutti la maglia del Napoli sottopelle. Parliamo di un buon calciatore e queste critiche feroci possono far male per primo a lui.

Neres insidia Politano? A Castel Volturno si sta lavorando in maniera straziante, quattro doppie di fila, i calciatori escono dal campo stanchi ma certi che stanno facendo un investimento su loro stessi. Neres e Politano sono entrambi talentuosi ed avranno il loro spazio.

La formazione ideale dell’era De Laurentiis? Tra i pali schiero De Sanctis, più continuo di Reina. Nella difesa a quattro ci sono Di Lorenzo, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. Nei tre di centrocampo Allan, Hamsik e Zielinski. In attacco c’è Higuain, per me il centravanti più forte della storia del Napoli, a destra Lavezzi, anche per questioni sentimentali. Non potrei mai fare a meno del Pocho. A sinistra ci metto Mertens”.