Sky, Modugno: "Calo al San Paolo? Prezzi bassi e stadio riqualificato, la verità è che il tifoso è cambiato"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato del calo di presenze al San Paolo: "Poche presenze al San Paolo? Il Napoli faceva 80mila spettatori con Pellegrini titolare, non c'era neanche la copertura per la pioggia. Bisogna dire che il rapporto unico e viscerale che c'era tra città e squadra non è più come una volta. E' una questione di sentimenti. I ragazzi delle Curve non trovano problemi di stadio, parcheggio o visuale. Il rapporto tra tifosi e squadra dovrebbe essere a prescindere da tutto, società, risultati ecc. Ci sono piazza che fanno 60-65mila spettatori nonostante le cose non siano andate bene negli ultimi anni. Penso all'Inter, ma anche alla Roma. Bisogna dire che il rapporto squadra-tifosi sta cambiando. Si vogliono trovare motivazioni, cause, ma sembrano più che altro alibi, l San Paolo è stato riqualificato, i prezzi sono stati abbassati e la società ha teso la mano".