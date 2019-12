Sky, Modugno: "Dalla presenza di ADL agli abbracci a fine partita, può essere la svolta!"

Francesco Modugno, giornalista Sky, si è così espresso sul momento del Napoli nel corso di un intervento ai microfoni dell'emittente satellitare: "Il Napoli viveva un momento difficile, terribile dopo il primo tempo in cui si è fatto fatica ad esprimere se stesso. Poi il gol di Allan, il ribelle che s'è ribellato. Proprio lui, Allan, che esprime anche lo spirito di Gattuso. Per gli abbracci a fine partita, la vicinanza di De Laurentiis, per come è arrivata questa partita può esserci una svolta. Il Napoli ora dovrà lavorare sul mercato per un regista e un esterno".