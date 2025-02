Sky, Modugno: "Depressione ingiustificata, il Napoli ha una classifica magnifica"

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, parla in diretta a Radio Marte dei temi relativi alla super sfida di domani al Maradona: “L'Inter di Simone Inzaghi viene per 'ammazzare' il Napoli. il punteggio pieno darebbe una grande scossa sul piano mentale, lascerebbe un segno forte su un ambiente che ha rallentato contro il Como nella scorsa giornata di Serie A. Il Napoli è alla ricerca della grande prestazione, della grande partita: per ritrovarsi e ritrovare l'entusiasmo che, incredibilmente, sta venendo meno.

C'è una depressione ingiustificata, immeritata. Il Napoli ha pareggiato le ultime e perso col Como, ma ha una classifica magnifica. Se Mathias Olivera ha qualche possibilità di giocare? L'avrebbe avuta se si fosse preferito uno schieramento a quattro, con Spinazzola in posizione più avanzata, ma si va verso una difesa a tre. Se si opterà per il 3-5-2, come sembra, Olivera partirà dalla panchina. Manca da cinque partite, ma un po' di minuti nella gambe li ha e già a Como era considerato abbastanza arruolabile. La tenuta sulla distanza può dircela solo la partita: non c'è allenamento che riproduce quel tipo di sollecitazione. Vedremo come entrerà, nel caso, nella ripresa".